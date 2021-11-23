Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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