Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru... - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru...

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

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 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'FETÖ'cü firariler ve bölücü örgüt elebaşılarının iadesi konusunda dayanışma bekliyoruz'

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan "FETÖ'cü firariler ve bölücü örgüt elebaşılarının iadesi konusunda dayanışma bekliyoruz"

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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