Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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