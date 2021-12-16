Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir." - ANKARA

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücretle ilgili ilk yorum: Verilen oranı küçümsemiyoruz

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