Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir." - ANKARA
??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi?
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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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