Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 toplam ihracatımız 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun bu bir rekordur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 dış ticaret rakamlarını açıkladı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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