Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 toplam ihracatımız 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (1)
Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun bu bir rekordur" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 dış ticaret rakamlarını açıkladı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.Erdoğan programda yaptığı konuşmada, "Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. İhracatımız tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak orta vadeli program hedeflerinin üzerine geçmiştir. Burası çok önemli, 2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun bu bir rekordur" dedi.
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İhracat hedefi) 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz."
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri