Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 olayları) Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu?"
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 olayları) Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu?"

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Osmanlı Devleti'nin 24 Nisan'da yaptığı tutuklamaların ardından 27 Mayıs'ta 'Sevk ve İskan Kanunu' çıkartılmış, 1 Haziran'da da uygulamasına geçilmiştir. Yapılan işlem, muhtemel bir tehdide veya tehlikeye değil, bilfiil yürüyen isyana ve artarak süren katliamlara karşı alınmış bir tedbirdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında 24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır. 24 Nisan 1915 sadece Osmanlı'nın savaş halinde bulunduğu ülkelerle bir olup aleyhine faaliyet yürüten örgütleri kapatıp, 235 yöneticisini tutukladığı gündür."

Erdoğan: "(1915 olayları) Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu? Avrupa'da var mı, açabiliyor mu'Hodri meydan diyoruz"

Erdoğan: "Osmanlı'nın Ermeni nüfusu, yer değiştirme işlemi sırasında salgın hastalıktan, asayiş sorunlarından veya güvenlik güçleriyle çatışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini ancak bulmaktadır. Elbette bu 150 bin kişinin her biri bir candır ve önemli bir rakamdır. Gerçek rakamların 1 sıfır ilave ile abartıldığını bizzat Ermeni tarihçilerin ve siyasetçilerin kendileri de itiraf ediyor."

Erdoğan: "Kimsesiz kalmış olan Ermeni çocuklara sahip çıkılarak kendileri için yetimhaneler kurulmuştur Sayın Biden. Mağdur durumda olan Ermeni nüfusa dışarıdan yardım gönderilmesine de hiçbir zaman engel çıkartılmamıştır."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1915 olayları) Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu?'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1915 olayları) Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu?'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1915 olayları) Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu?'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1915 olayları) Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu?'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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