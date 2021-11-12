Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme törenine katılacak

ÇANAKKALE (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yarın düzenlenecek, araç geçiş yolunun son tabliye yerleştirme törenine katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zeytinburnu'nda önceki gün katıldığı, Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'nın açılış törenindeki konuşmasında, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte '1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni'ni gerçekleştireceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Çanakkale'ye gelerek, Biga ilçesindeki mitingde halka hitap edip, tamamlanan yatırımların açılışını yapacak. '1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni'ne de katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Troya Müzesi'nde 'Ezineli Yahya Çavuş' belgeselinin galasında öğrenci buluşmasını gerçekleştirecek.

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.