Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlıklarını yapıyoruz. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlıklarını yapıyoruz.

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlıklarını yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlıklarını yapıyoruz. Artık ülkemiz ekonomisinin kronik hastalıklarını azaltma değil tedavi etme aşamasına geçtik."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler."

 AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı

AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title