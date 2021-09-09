Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-22 Eylül'de ABD'ye ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-22 Eylül'de ABD'ye ziyarette bulunacak.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek zirvede katılımcılara hitap edecek.
Zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.
Erdoğan'ın, Manhattan'da yapımı tamamlanan Türk Evi'nin açılışını gerçekleştirmesi de bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun