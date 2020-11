Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katıldı: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tümüyle yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadıklarını belirterek, "Ancak Cumhuriyet Halk Partisinin oyunbozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı." dedi.

Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'ndaki konuşmasında, salgın sebebiyle fuarın ve fuar kapsamında yapılan etkinliklerin bir kısmının fiziki, bir kısmının da çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

Bu yönüyle hibrit denilebilecek fuarın, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz. Bu ikisini birlikte başarıp salgın sürecinden güçlenerek çıkabileceğimize inanıyorum. Böyle zor bir dönemde böyle büyük bir organizasyonun yapılmasının ve bizim de bizzat iştirak etmemizin sebebi işte budur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün atılacak tohumların yarın vereceği meyveleri toplayabilmek için eldeki tüm imkanların kullanılması gereken bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürmekte kararlı olduklarını kaydetti.

Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyin zaten yapıldığını, bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımların da atıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çaresiz kaldığı salgınla mücadele çalışmalarında Türkiye pozitif yönde ayrışarak altyapısının gücünü ortaya koymuştur. Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz. Ekonomi tarafında da her kesime yönelik desteklerle salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Devlet olarak tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı, ticareti, istihdamı ayakta tutuyoruz. Bu anlayışla iş dünyamızdan esnaflarımıza, işçilerimizden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kadar her kesime el uzattık, kaynak aktardır. MÜSİAD'ın da kurduğu Karz-ı Hasen fonu vasıtasıyla kendi üyeleri arasında benzer dayanışma mekanizmaları oluşturmasından memnuniyet duydum. Hem salgının yol açtığı sorunları hem ekonomimizin karşı kaşıya bulunduğu sıkıntıları 83 milyon hep birlikte ortaya koyacağımız iş birliği ve dayanışma ile aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz."

"Anayasa demokrat ve özgürlükçü bir anlayışla defalarca değiştirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için herkese görevler düştüğünü, yapılması gereken fedakarlıklar olduğunu vurgulayarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve diğer kamu kurumları ile özel sektörün bundan sonra daha güçlü şekilde birlikte çalışacağını söyledi.

Hem ekonomi politikalarını tahkim edecek hem demokrasinin ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek hem milletin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, geçen 18 yıl boyuncu ülkede yapılan her reformun, gerçekleştirilen her değişimin, elde edilen her başarının altında imzaları bulunduğunu anlattı.

Erdoğan, anayasanın demokrat ve özgürlükçü bir anlayışla defalarca değiştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tümüyle yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. Ancak Cumhuriyet Halk Partisinin oyunbozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı. Böylece bizim başlattığımız yeni anayasa çalışmasının niçin akamete uğradığı da aleniyet kazandı. Bunun yanında temel kanunların tamamını yenileyerek adalet sistemimizin altyapısını ve insan kaynağını güçlendirerek ülkemizde hukuka erişimi kolaylaştırdık. Hak ve özgürlük alanlarını olabildiği kadar genişleterek milli birlik ve beraberliğimizi tahkim ettik. Ekonomi alanında da pek çok reformu hayata geçirerek ülkemizin makro ekonomik görünümünü çok ilerilere taşıdık. Velhasıl biz reformlara hiç ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden bırakmadık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç