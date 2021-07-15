Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılar ile sohbet etmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın törende dua etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılar ile sohbet etmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın törende dua etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerin F-16'larla hedef aldığı Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerin F-16'larla hedef aldığı Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi - Haberler
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