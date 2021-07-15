Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılar ile sohbet etmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın törende dua etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz...