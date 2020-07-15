Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı 15 Temmuz Anıtı'ndan görüntü Mehter Marşı çalınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin anıta yürümeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anıta çelenk bırakması Dua etmesi Makam aracına binmesi...
15.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı
15 Temmuz Anıtı'ndan görüntü
Mehter Marşı çalınması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin anıta yürümeleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anıta çelenk bırakması
Dua etmesi
Makam aracına binmesi ve aracın gidişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı.
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Kaynak: AA