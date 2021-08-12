Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler sebebiyle ertelendiğini bildirdi.
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler sebebiyle ertelendiğini bildirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler sebebiyle ertelendiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı / Eda Özdener - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler sebebiyle ertelendiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler sebebiyle ertelendiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler sebebiyle ertelendiğini bildirdi. - Haberler
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