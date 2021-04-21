Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(128 milyar dolar iddiası) Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru....
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(128 milyar dolar iddiası) Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru....

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(128 milyar dolar iddiası) Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru....
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(128 milyar dolar iddiası) Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yanlış, baştan sona cehalet."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(128 milyar dolar iddiası) Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yanlış, baştan sona cehalet."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Menderes benzetmesi yapan CHP'li Engin Altay'a yanıtı ayakta alkışlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Menderes benzetmesi yapan CHP'li Engin Altay'a yanıtı ayakta alkışlandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Kabine'deki revizyonla ilgili ilk yorum: Bakanlarımıza verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Kabine'deki revizyonla ilgili ilk yorum: Bakanlarımıza verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Antony Blinken Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(128 milyar dolar iddiası) Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru.... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:37:44. #1.16#

title