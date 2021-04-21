Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(128 milyar dolar iddiası) Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru....

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(128 milyar dolar iddiası) Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yanlış, baştan sona cehalet."