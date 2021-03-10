Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 Mart'ta kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünü idrak edeceğimiz İstiklal Marşı, bizim aidiyetimizin, istiklal ve istikbal...
10.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:26
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" açılışında konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı