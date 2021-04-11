Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız."
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı