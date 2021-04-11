Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız."
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız.'

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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