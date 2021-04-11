Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız."

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız."