Son dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla Şırnak Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla Şırnak Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla Şırnak Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, valilik makamında gerçekleşen ziyarette çeşitli konuların görüşüldüğü belirtildi.

Kışla ve Vali Pehlivan'ın valilik ve Cizre Kaymakamlığında gerçekleştirdiği toplantılarda ise Eğitimi Destekleme Platformu çalışmaları kapsamında çeşitli illerden hayırseverlerin Diyanet Vakfına yaptığı bağışlar, il genelinde inşaatları tamamlanan ve devam eden cami, Kur'an kursu ile yurtlar ile bundan sonra yapılacak çalışmaların değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, daha sonra Şırnak Belediyesini ziyaret eden Kışla'nın Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştüğü bildirildi.

Kışla'nın Namazdağı Üs Bölgesi, Cizre ilçesinde bulunan Hz. Nuh Türbesi ve Hz. Hatice Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu da ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, ziyarete, Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu (TİDEF) Başkanı Mustafa Yelek'in de katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla Şırnak Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti - Haberler
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