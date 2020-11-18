Sağlık Bakan Yardımcısı Güven'in yerine, Aydın atandı
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Sağlık Bakan Yardımcısı Güven'in yerine, Aydın atandı

18.11.2020 02:24 | Son Güncelleme: 18.11.2020 03:22
Sağlık Bakan Yardımcısı Güven'in yerine, Aydın atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sebahattin Aydın atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sebahattin Aydın atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Sebahattin Aydın atanmıştır" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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