Sağlık Bakan Yardımcısı Güven'in yerine, Aydın atandı
18.11.2020 02:24 | Son Güncelleme: 18.11.2020 03:22
RESMİ Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sebahattin Aydın atandı.
RESMİ Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sebahattin Aydın atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Sebahattin Aydın atanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ