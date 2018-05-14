Cumhurbaşkanı Adaylarının Pusuladaki Sıralaması Belli Oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sıralaması Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan oylama ile belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Buna göre adaylar oy pusulasında şu sıralama ile yer alacak:

Muharrem İnce Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek

YSK BAŞKANI'NDAN PARTİLERE ÇAĞRI

YSK Başkanı Sadi Güven, konuşmasının başında Gazze'de ölen Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi. Güven, yurt dışında 60 ülkede oy kullanılabileceğini belirterek, 7 Haziran tarihinde gümrük kapılarında oy kullanımının başlayacağını anımsattı. 59 milyon seçmen olduğunu ifade eden Güven, seçim sonuçlarının sağlıklı olması açısından partilerin sandık görevlilerinin eğitim alması çağrısında bulundu.

PUSULA SOLDAN SAĞA SIRALANACAK

Bu sıralama oy pusulasında soldan sağa doğru sıralanacak. Oy pusulasında adayların fotoğrafı ve ismi yer alacak.

SEÇMENLERE İKİ OY PUSULASI VERİLECEK

Seçmenlere verilecek iki oy pusulalarından birisi cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

Bu başlık altında Türkiye'de ilk kez cumhurbaşkanının halkın oyuyla belirlendiği 10 Ağustos 2014'deki seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının isimleri ve fotoğrafları bulunacak. Bu oy pusulasında partilerin logoları ve yaptıkları ittifakların unvanları olmayacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

ERDOĞAN CUMHUR İTTİFAKININ ADAYI

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak partilerin kararıyla aday gösterildi.

Muharrem İnce CHP'nin grup kararıyla aday olurken, HDP de Selahattin Demirtaş'ı aday gösterdi.

AKŞENER, KARAMOLLAOĞLU VE PERİNÇEK 100 BİN İMZA İLE ADAY OLDU

Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek de 100 binden fazla seçmenin imzası ile cumhurbaşkanı seçimine katılmaya hak kazanan isimler oldu.

SİYASİ PARTİLERİN YERLERİ, 20 MAYIS'TA BELİRLENECEK

Milletvekili seçimine ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri, yine YSK'de yapılacak kura çekimi ile 20 Mayıs'ta belirlenecek.