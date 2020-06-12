Son dakika! Cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı
Son dakika güncel haberine göre Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla yeniden devam edildi.
12.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:58
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla yeniden devam edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü, Kale Camisi önündeki açık alanda cuma namazını eda etti.
Kaynak: AA