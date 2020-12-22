Son Dakika | Çubuk'ta mermer atölyesi sahibi iş yerinde ölü bulundu
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Son Dakika | Çubuk'ta mermer atölyesi sahibi iş yerinde ölü bulundu

22.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:28
Son Dakika | Çubuk'ta mermer atölyesi sahibi iş yerinde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde mermer atölyesi işleten kişi, iş yerinde ölü bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mermer atölyesi işleten kişi, iş yerinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, Çubuk Sanayi Sitesi'nde mermer atölyesi bulunan Mehmet Sarıkavak'ın (46), iş yerinde koltukta hareketsiz olduğunu gören mahalle bekçileri durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce hayatını kaybettiği belirlenen Sarıkavak'ın cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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