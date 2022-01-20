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Son dakika... Çubuk'ta ev yangını

Son dakika... Çubuk'ta ev yangını
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Çubuk ilçesinde bir ahırın yanında bulunan çoban evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüAlınan bilgiye göre, Gökçedere Mahallesi'nde İlhan Bayram'a ait ahırın yanında bulunan çoban evinde yangın çıktı.

Çubuk ilçesinde bir ahırın yanında bulunan çoban evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Gökçedere Mahallesi'nde İlhan Bayram'a ait ahırın yanında bulunan çoban evinde yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda ahıra sıçramadan söndürülen yangında, çoban evi tamamen yandı.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

İlhan Bayram, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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