Son dakika: Çubuk Alperen Ocağı üyelerinden Terör Mağdurları Derneği'ne ziyaret

Son dakika haber: Çubuk Alperen Ocakları Başkanı Yusuf Yurt ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğini ziyaret etti.

Atatürk Mahallesindeki dernek binasını ziyaret eden Ocak Başkanı Yusuf Yurt, dernek başkanı Zeki Avan'dan, şehit yakınları ve gaziler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Zeki Avan, "Allah bu millete ve bu devlete bir daha darbe gibi çağ dışı olayları yaşatmasın" dedi.

Çubuk'un terör olaylarında 75 şehit verdiğini, 35 gazilerinin bulunduğunu hatırlatan Avan, hain darbe girişiminde de 1 şehit ve 2 gazilerinin olduğunu kaydetti.

Hürriyetin, demokrasinin, bağımsızlığın ve vatanı sevmenin bir bedeli olduğuna işaret eden Avan, şöyle konuştu :

"Bizlere düşen görev ülkemizi her anlamda ileri götürmektir. Bu nedenle de özellikle siz gençler daha çok çalışıp okumalısınız ve bu vatan için bir şeyler yapmalısınız. Böylece onların canlarıyla sahip çıktığı vatanı sizler de bilim, teknoloji ve güçlü ekonomiyle sahip çıkmalısınız. Çünkü bu ülke kolaylıkla kazanılmadı. Her alanda milli ve yerli olmalıyız. Her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenip, küçük ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" diye konuştu.

Şehit aileleri ve gaziler için yapılan çalışmalar nedeniyle dernek başkanı Avan'a teşekkür eden Ocak Başkanı Yurt ise, "Cennet vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şehitlerimiz bizlerin huzuru için canları, gazilerimiz de bedenlerinden bir parçasını seve seve feda ettiler. Dernek başkanımızın da söylediği gibi bizler de onlara layık olmak için çok çalışıp, çok okuyup, çok başarılı olmalıyız. Böylece başta ailemize ve vatanımıza hayırlı birer evlat olabilelim ve şehit ve gazilerimizin hakkını ödeyebiliriz." dedi.

Avan ziyaretin sonunda Yurt'a Türk bayrağı ve üzerinde ilçenin 72 şehidinin fotoğraflarının bulunduğu çerçeveli pano hediye etti.

Yurt ise Avan'a, gençler tarafından ahşap üzerine yakılarak yapılan Türk bayrağı panosunu hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner