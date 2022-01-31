Son Dakika | 'Covid 19'la ilgili birçok açıklama yapılıyor, güncel bilgiler bakanlığın sitesinde'

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sosyal medya gibi birçok platformda; Covid-19'a yönelik ilgili, ilgisiz kişiler tarafından açıklamalar yapıldığını, bu nedenle halkın yanlış bilgilendirilebildiğini söyledi. Şener, "Bilgi çağında bu kadar hızlı değişen bilgilerle kesin konuşmak mümkün değil. Bilimsel arenada özellikle tıpta 5 ile 10 dakikada bildiğimiz bilginin değiştiğini görüyoruz. İddialı yorum yapmamak gerek. Sağlık Bakanlığı'nın sitesi, en güvenilir ve doğru bilgilerin alınabileceği alan" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, varyantlarla toplumda hızlı yayılan koronavirüsle mücadele sürerken, sosyal medya gibi çeşitli platformlarda yapılan bazı açıklamaların halkı yersiz tedirgin ettiğini söyledi. Türkiye'de Covid-19 pandemisiyle sağlık okuryazarlığının gelişmeye başladığını belirten Prof. Dr. Şener, şunları kaydetti: