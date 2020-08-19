Son Dakika: Çorum Valisi Çiftçi: Bu işin şakaya gelir yanı yok Son dakika haberi... Çorum Valisi Çiftçi: Bu işin şakaya gelir yanı yokTÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Bahabey Caddesi'nde uygulamalara katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "26 Temmuz'dan bugüne kadar 16 tane vefatımız oldu.

Çorum Valisi Çiftçi: Bu işin şakaya gelir yanı yok

TÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Bahabey Caddesi'nde uygulamalara katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "26 Temmuz'dan bugüne kadar 16 tane vefatımız oldu. Buda son 1 ayda vefat sayısının ne kadar arttığını göstermiş oluyor. Dolayısıyla bu işin şakaya gelir yanı yok" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da da denetimler gerçekleştirildi. İl merkezi ve ilçelerde toplam 211 ekip ve 663 personelin katıldığı toplu uygulamalara Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Bahabey Caddesi'nde yer alan bir alışveriş mağazasında maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimlerinde bulundu. Vali Çiftçi'ye denetimlerde İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de eşlik etti.

Vali Çiftçi ayrıca Bahabey Caddesi'nde durdurulan araçlarda da vatandaşları hem maske hem de emniyet kemeri takmaları yönünde uyardı.

'21 KİŞİ VEFAT ETTİ'

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan ve Çorum'da artan vakalara dikkat çeken Vali Çiftçi, "İlimizde bugüne kadar pozitif çıkan vaka sayısı 2 bin 331. Hem merkezde hem ilçelerimizde toplam 229 hastamız yatarak tedavi ediliyor. 13 hastamız yoğun bakımda, 6 hastamız da entübe, yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavileri devam ediyor. 1317 kişiye de evinde karantina uyguluyoruz. Bugüne kadar vefat eden hasta sayımız maalesef 21. vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

'BU İŞİ CİDDİYE ALMALIYIZ'

Sözlerini sürdüren Vali Çiftçi, "Vakanın ilk çıktığı Mart ayından itibaren 26 Temmuz tarihine kadar ilimizde vefat sayısı 5'ti. 26 Temmuz'dan bugüne kadar 1 ay geçmemesine rağmen 16 tane daha vefatımız oldu. Bu da son 1 ayda vefat sayısının ne kadar arttığını göstermiş oluyor. Dolayısıyla bu işin şakaya gelir yanı yok. Toplum olarak bu işi ciddiye almalıyız. Kurallara uymalıyız. Sokağa çıkan vatandaşlarımızın mutlak surette maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor. Kalabalık ortamlardan uzak durmaları, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının aldığı kurallara uymaları gerekiyor. Aksi halde bunun hakkından gelme şansımız yok. Çorumlulardan istirhamım kurallara azami ölçüde uymaları" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA