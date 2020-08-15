Son Dakika | Çorum'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Bir son dakika haberine göre Çorum'da bir otomobil, yolcu otobüsü ve Tır'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
15.08.2020 01:54 | Son Güncelleme: 15.08.2020 03:02
Çorum'da bir otomobil, yolcu otobüsü ve Tır'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası alınamayan seyir halindeki bir Tır, Toptancılar sitesi kavşağında önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilde önündeki yolcu otobüsüne çarptı. Kaza'da biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada, araçların yoldan çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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Kaynak: İHA