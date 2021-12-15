ÇORUM'DA YAĞ FABRİKASINDA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da bitkisel yağ üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

Çorum- Ankara karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bitkisel yağ fabrikasının makine dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.