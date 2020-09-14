Son dakika... Çorum'da orman yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Çorum'da orman yangını

Son dakika habere göre Çorum'da orman yangını Çorum'un İskilip ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

14.09.2020 23:37 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:42

Çorum'da orman yangını

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Aşağışeyhler köyünde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İskilip Belediyesi, Çorum ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Çevre köylerdeki vatandaşlar ve ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Çorum'da orman yangını

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Muharrem İnce Adnan Menderes Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Kanye West Erol Evgin Ferhat Göçer
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Milli İzmir Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika... Çorum'da orman yangını - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 23:42:54. #1.15#
title