Son dakika... Çorum'da orman yangını
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Son dakika... Çorum'da orman yangını

Son dakika haberleri: Çorum'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Son dakika... Çorum'da orman yangını
14.09.2020 22:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 22:09

Çorum'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aşağışeyhler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İskilip ve Çorum'daki Orman Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alanın sık ağaçlarla çevrili olması nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesinde güçlük yaşandığı öğrenildi.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül olay yerinde ekiplerin çalışmalarını koordine ediyor. Çevre köylerdeki vatandaşlar da yangınla mücadele çalışmalarına katılıyor.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, yangını çevreleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin de çevreleme çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini belirten Çiftçi, "Yangının civardaki köylere sıçrama ihtimali ortadan kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınmak üzere. Gün ışıdığında bölgedeki son durum net bir şekilde ortaya çıkabilecek." dedi.

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Kaynak: AA

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