Son dakika! Çorum'da, Keresteciler Sitesi'ndeki yangında hasar gün ağarınca ortaya çıktı Son dakika haberlerine göre ÇORUM'da, Keresteciler Sitesi'ndeki bir atölyede çıkan, rüzgarın da etkisiyle yandaki iki atölyeye sıçrayan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

ÇORUM'da, Keresteciler Sitesi'ndeki bir atölyede çıkan, rüzgarın da etkisiyle yandaki iki atölyeye sıçrayan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Kentte, merkeze bağlı İskilip Caddesi üzerinde yer alan Keresteciler Sitesi'nde dün akşam saatlerinde bir atölyede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yan taraftaki iki atölyeye daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, 3 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyeler kullanılamaz hale geldi. Hasar ise günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, atölyelerde enkaz temizleme çalışmaları başlatıldı.

'10 DAKİKADA MÜDAHALE EDİLDİ'Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, sabah saatlerinde bölgede incelemelerde bulundu. Dükkanları yanan esnafla görüşen Balcı, "Yaklaşık 10 dakikalık bir sürede ekiplerimiz yangına müdahale etti. Geldiğimizde yangının orta dükkanla birlikte, sağlı sollu rüzgarın da etkisiyle 2 kereste dükkanına sirayet ettiğini gördük. Tabi yanan materyallerin kuru olması ve rüzgarın da etkisiyle yangın epeyce olgunlaşmış seviyedeydi. Yaklaşık dört koldan, 10 araç ve 40 personelle yangını kontrol altına aldık, çevre dükkanlara yayılmasını engelledik ve daha sonra da söndürme çalışmalarımız devam etti. Yaklaşık 3 buçuk saat yangına müdahale ederek, olduğu noktada kapattık" dedi.'ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ'Hasara ilişkin bilgi veren Balcı, "Kereste ve kereste atölyesinde malzemeler yandı ancak hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Detaylı raporu daha sonra sunacağız. Rüzgar, müdahale çalışmalarımızı zorlaştırdı ama şükür can kaybımız yok. Maddi hasar konusunda da gerek sigorta, gerekse belediyemiz, esnaflarımıza yardımcı olacak" açıklamalarında bulundu.'HASARIMIZ BÜYÜK'

Yangında hem dükkanı hem iş makineleri yanan Mahmut Özdemir, "Kepçe, römork ve kerestelerimiz yandı. Epey bir şeyimiz yandı. 3-4 saat buradaydık. Yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Dükkanı yanan bir diğer esnaf İlhan Tekeli, yangının nasıl çıktığını bilmediklerini söyleyerek "Şeritlerimiz, tarım aletlerimiz yandı. Epey hasarımız var." dedi.

Kaynak: DHA