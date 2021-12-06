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Son dakika! Çorum'da kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Çorum'da kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberlerine göre Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak makaron sigara doldurmak için kullanılan makine ele geçirildi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak makaron sigara doldurmak için kullanılan makine ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il merkezinde iki şahsın kaçak makaron sigara doldurmak için makine temin ettiklerinin bilgisine ulaştılar. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramada 1 adet üzerinde marka ibaresi bulunmayan elektrikli sigara doldurma makinesi ile 15 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Makine ve tabanca fişeklerine el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattılar. - ÇORUM

Son dakika! Çorum'da kaçak sigara operasyonu

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