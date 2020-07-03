Son Dakika | Çorum'da kaçak içki operasyonu
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Son Dakika | Çorum'da kaçak içki operasyonu

Son dakika haberleri... Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından düzenlenen operasyonda binlerce litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi.

Son Dakika | Çorum'da kaçak içki operasyonu
03.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:29

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından düzenlenen operasyonda binlerce litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından merkez ilçeye bağlı Öksüzler köyü'nde kaçak/sahte alkollü içki imal edildiğini tespit ettiler. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüpheli şahsa ait ev ve evin bahçesindeki serada yapılan aramalar sonucunda 4 bin 200 litre fermente içki (şarap), 120 litre distile içki (rakı) ve 30 kg anason ile distilasyon sistemi ele geçirildi.

Kaçak/sahte alkollü içkilere el koyan jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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