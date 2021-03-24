Son Dakika | Çorum'da iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son Dakika | Çorum'da iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

24.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:03
Son Dakika | Çorum'da iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre Çorum'un Kargı ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çorum'un Kargı ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vaka sayıları nedeniyle ilçeye bağlı Bağözü ve Gökçedoğan köylerine 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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