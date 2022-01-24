Son Dakika | Çorum'da hamile kadın paletli ambulans ile hastaneye götürüldü - Haberler
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Son Dakika | Çorum'da hamile kadın paletli ambulans ile hastaneye götürüldü

Son Dakika | Çorum'da hamile kadın paletli ambulans ile hastaneye götürüldü
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ÇORUM'un Meciztözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Güngörmez köyünde mahsur kalan hamile B.Y.A. (36), paletli ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

ÇORUM'un Meciztözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Güngörmez köyünde mahsur kalan hamile B.Y.A. (36),  paletli ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Kentte kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Mecitözü ilçesine bağlı Güngörmez köyünde rahatsızlanan hamile  B.Y.A. için sağlık görevlilerine haber verildi. Köye gitmek için yola çıkan ekipler ambulansla ilerleyemeyince paletli ambulansi le yola devam edildi. Paletli ambulansla köye ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaptığı kadını hastaneye kaldırdı.


Son Dakika | Çorum'da hamile kadın paletli ambulans ile hastaneye götürüldü

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri

Ambulans, kar, Güncel, Haber

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