Son dakika! Çorum'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Çorum'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Son dakika! Çorum'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Son dakika haberleri: ÇORUM'da, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

ÇORUM'da, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Çorum- Osmancık Karayolu'nun 15'inci  kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 19 BS 219 plakalı  hafif ticari araç ile 19 BS 026 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada her iki araçta bulunan kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi  Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika! Çorum'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika! Çorum'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika! Çorum'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika! Çorum'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Son dakika! Çorum'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Haydar Akar Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Burak Deniz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Ryan Babel Ersun Yanal Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Çorum'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 23:51:33. #1.15#
title