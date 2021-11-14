Son Dakika | Çorum'da düğünde havaya açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tepekutuğun köyündeki düğün eğlencesinde ateşlenen silahtan çıkan mermiler, düğünde misafir olarak bulunan Murat Şahin (37) ve Emin Alparslan'a (44) isabet etti.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Murat Şahin kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesi'nde, Emin Alparslan ise Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iki kişinin ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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