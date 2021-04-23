Son Dakika | Çorum'da çocuklardan 23 Nisan'da işaret diliyle Kovid-19 tedbirleri uyarısı

Son dakika gündem haberi... Çorum'un Osmancık ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda işaret diliyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda işaret diliyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekti.

Osmancık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında minik öğrenciler, Kovid-19 tedbirlerini işaret diliyle anlatan kamu spotu hazırladı.

75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi öğretmeni Yelda Kuşçu Kılıçarslan koordinesinde hazırlanan kamu spotunda, minik öğrencilerin temizlik, sosyal mesafe ve maske takılması konusundaki uyarıları yer alıyor.

Kamu spotu, 23 Nisan'da ilçe merkezindeki billboardlarda, hastane ve sağlık ocaklarındaki hareketli ekranlarda yayımlandı.

Kılıçarslan, AA muhabirine, projenin 4-11 yaş grubu öğrencilerini kapsayan, Türkiye-Azerbaycan ortaklı uluslararası bir e-twinning projesi olduğunu belirtti.

Salgın döneminde farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Kılıçarslan, "İşaret diliyle, salgın kurallarını anlatan sloganları bir kamu spotu haline getirdik. Ülkemizde 3 milyondan fazla engelli özel vatandaşımız var. Hem onlara hem de salgın kurallarına dikkati çekmek istedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı