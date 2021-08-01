Son dakika... Çorum'da belediyenin kampına katılan babalar ve çocuklar fidan dikti

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum Belediyesince baba ve çocuklarına yönelik düzenlenen çadır kampı etkinliğinde, son günlerde etkili olan orman yangınlarına karşı başlatılan ağaç dikme kampanyası kapsamında 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Çorum Belediyesince baba ve çocuklarına yönelik düzenlenen çadır kampı etkinliğinde, son günlerde etkili olan orman yangınlarına karşı başlatılan ağaç dikme kampanyası kapsamında 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Çatak Tabiat Parkı'nda düzenlenen "En Baba Kamp" etkinliğine katılan yaklaşık 135 baba ve çocukları, çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirdi.

Geceyi ormanda geçiren baba ve çocuklar, etkinliğin ikinci gününde fidan dikti.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen insanların doğal ortamda vakit geçirmesi amacıyla baba ve çocuklara yönelik kamp etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte baba ve çocuklarının birlikte vakit geçirme imkanı bulduğunu belirten Solak, ayrıca orman yangınlarına karşı başlatılan ağaçlandırma kampanyalarını desteklemek amacıyla kampta fidan diktiklerini kaydetti.

Solak, kampın Ege ve Akdeniz bölgelerinde devam eden orman yangınlarına denk geldiğini belirterek, "Ülkemizde orman yangınları nedeniyle zor günler yaşıyoruz. Biz de bu etkinliği ormanda yapıyoruz. Orman yangınları hepimizi çok üzdü. Yanan alanların eski haline dönmesine katkı sağlamak için, daha yeşil bir ülkede yaşamayı sağlamak için katılımcılara fidan dağıttık. Bir kısmını burada toprakla buluşturduk, bir kısmını da vatandaşlarımız istedikleri yerlere dikecek." dedi.

Yüksel Basar ise oğlu Eymen ile birlikte katıldığı kampta eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, "Kampta bize fidan dağıtılması anlamlı oldu. Bugün diktiğimiz fidanlar, bu ormandaki asırlık ağaçlar gibi inşallah büyüyüp gelişecek. Gelecek nesillere orman bırakabilmek için herkesi fidan dikme kampanyalarına katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan