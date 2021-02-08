Son Dakika | Çorum'da av tüfeğiyle vurulan köpeğin vücudundan 27 saçma mermisi çıktı

Son dakika haberler: Çorum'da bir köpeği ruhsatsız tüfeğiyle ateş ederek ağır yaralayan şüpheli hakkında "genel güvenliği tehlikeye düşürme" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı.

Çorum'da bir köpeği ruhsatsız tüfeğiyle ateş ederek ağır yaralayan şüpheli hakkında "genel güvenliği tehlikeye düşürme" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı.

Çorum Sanayi Sitesi'nde esnaf M.K, dükkanının önüne gelen köpeği kendine saldırdığı iddiasıyla yakın mesafeden ruhsatsız av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken, saldırıda ağır yaralanan köpek ise tedavi edilmek üzere Çorum Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Tüfeğine el konulan zanlı hakkında, genel güvenliği tehlikeye düşürme ve mala zarar verme suçlarından adli işlem başlatılırken, şüpheliye doğal hayata zarar verdiği gerekçesiyle de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce işlem yapılacağı öğrenildi.

"Müdür" yürüyemiyor

Ayrıca, saldırıda yaralanan köpeğin kimlik kartının bulunduğu ve isminin de "Müdür" olduğu ortaya çıktı. Çorum Sanayi Sitesi esnafından Cemal Yanmaz, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giderek yaralı köpeğini veterinere götürmek için teslim aldı.

Yanmaz ayrıca, karakola giderek, köpeğe ateş ettiği iddia edilen M.K. hakkında şikayetçi oldu.

Yanmaz, AA muhabirine, sabah dükkana geldiğinde "Müdür"ü yerinde göremediğini ve daha sonra silahlı saldırıda yaralandığını öğrendiğini söyledi.

Köpeğin tedavisine veteriner kontrolünde devam edildiğini belirten Yanmaz, "Vücudundan 27 saçma mermisi çıktı. Şu anda hareket edemiyor. İnşallah tedavi edilip sağlığına kavuşacak." dedi.

İş yerinde baktığı köpeği sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hafta sonları aç kalmaması için serbest bıraktığını anlatan Yanmaz, "Müdür, iş yerimizin bulunduğu arastanın maskotu. Havlamaz, kimseye saldırmaz. Herkese yaklaşıp kendini sevdirir. Olayı duyan dükkan komşularımız ziyarete geliyor. Ateş eden kişi hakkında şikayetçi oldum. Ceza alması için her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan