Son dakika: Çorum'da araçlarının lastiği patlayan yaşlı çifte jandarmadan yardım eli
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Son dakika: Çorum'da araçlarının lastiği patlayan yaşlı çifte jandarmadan yardım eli

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika: Çorum'da araçlarının lastiği patlayan yaşlı çifte jandarmadan yardım eli

Son dakika haberlerine göre Çorum'da otomobillerinin patlayan lastiği jandarma ekiplerince değiştirilen yaşlı çiftin yola devam etmeleri sağlandı.

Çorum'da otomobillerinin patlayan lastiği jandarma ekiplerince değiştirilen yaşlı çiftin yola devam etmeleri sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, D-190 kara yolunda devriye görevi yürüten Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, lastiği patladığı için emniyet şeridine park etmiş aracı fark etti.

Araçtaki yaşlı çiftin yardım talebi üzerine harekete geçen jandarmalar, otomobilin patlayan lastiğini yedek lastikle değiştirdi.

Yaşlı çift, jandarmalara teşekkür ederek yola devam etti.

Açıklamada, jandarma teşkilatının görev ve sorumluluk alanındaki ana ve tali yolların sürekli kontrol edildiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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