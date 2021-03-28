Son dakika: Ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Çorum'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çorum'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden İbrahim Ethem B. yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans ile Akşemseddin Caddesi istikametine seyreden Emirhan K'nin kullandığı otomobil Tuzcular Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi, hasta ve refakatçisi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kavşağın bir bölümü ulaşıma kapandı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı