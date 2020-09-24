Son dakika... Çorum'da akıllı bisiklet uygulamasına zarar veren 4 kişi güvenlik kamerasında
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Son dakika... Çorum'da akıllı bisiklet uygulamasına zarar veren 4 kişi güvenlik kamerasında

24.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:52
Son dakika... Çorum'da akıllı bisiklet uygulamasına zarar veren 4 kişi güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberine göre ÇORUM'da Akıllı Bisiklet Uygulaması sistemine hasar veren 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÇORUM'da Akıllı Bisiklet Uygulaması sistemine hasar veren 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin bisikletlere zarar verdiği anlara ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. 

Çorum'da geçen hafta belediye tarafından 15 farklı noktaya konulan Akıllı Bisiklet Uygulaması sistemine dün gece 4 kişi tarafından hasar verildi. Bisikletleri almaya çalışanlar, mekanik sistemleri kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye görevlilerinin ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 4 kişi hakkında yasal işlem başlattı. 

'BU GÖRÜNTÜLER, ÇORUM'A VE ÇORUM HALKINA YAKIŞMIYOR'Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, sağlıklı bir yaşam ve şehir içi trafiğini rahatlatmaya yönelik hizmete sunulan böyle bir projeye zarar verenleri bir türlü anlayamadıklarını belirterek "Genç, yaşlı, kadın, erkek her yaştan hemşehrimiz bisikletleri büyük bir memnuniyetle kullanmaktadırlar. Bir haftada abone sayısı 3681'e ulaştı. Ama birileri bu sisteme zarar verdi. Çorum Belediyesi olarak kırılan bisikletleri, zorla yerinden sökülen bisiklet duraklarını, pedalları, dijital ekranları en yenileriyle değiştireceğiz. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları, onlara kesintisiz hizmet vermek için kırılan ve yerinden kopartılan malzemeleri en kısa zamanda tamir ederek, yerlerine monte edeceğiz. Lakin, bu görüntüler Çorum'a ve Çorum halkına yakışmıyor" dedi.

 


Son dakika... Çorum'da akıllı bisiklet uygulamasına zarar veren 4 kişi güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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