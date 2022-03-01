Son dakika! Çorlulu şehit için mevlit okutuldu - Haberler

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Son dakika! Çorlulu şehit için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika! Çorlulu şehit için mevlit okutuldu

Son dakika yerel haberi: Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er için mevlit programı düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er için mevlit programı düzenlendi.

Çorlu ilçesinde düzenlenen mevlit programına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Müftüsü İsmail İpek, şehit Birhan Er'in ailesi ve yakınları katıldılar. - TEKİRDAĞ

Son dakika! Çorlulu şehit için mevlit okutuldu

Son dakika! Çorlulu şehit için mevlit okutuldu

Son dakika! Çorlulu şehit için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hava Saldırısı, Suriye, İdlib, Şehit, Yerel, Haberler

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