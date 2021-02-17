Son dakika: Çorlu'da yılbaşından bu yana 45 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Son dakika: Çorlu'da yılbaşından bu yana 45 ruhsatsız silah ele geçirildi

17.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:50
Son dakika: Çorlu'da yılbaşından bu yana 45 ruhsatsız silah ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yılbaşından bu yana gerçekleştirilen denetimlerde 45 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yılbaşından bu yana gerçekleştirilen denetimlerde 45 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirdiği denetimlerde 45 ruhsatsız silah ve 500 gram civarında uyuşturucu ele geçirdi, çeşitli suçlardan aranan 300 kişiyi yakaladı.

Ekipler, 100 kişi hakkında da çeşitli suçlardan işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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