Son dakika: Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika: Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

20.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:58
Son dakika: Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere operasyon düzenledi.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan plakası belirtilmeyen bir otomobilde yapılan aramada, 22 gram eroin, 6 paket bonzai ve uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

B.T. ve H.E. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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