Son dakika: Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere operasyon düzenledi.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan plakası belirtilmeyen bir otomobilde yapılan aramada, 22 gram eroin, 6 paket bonzai ve uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

B.T. ve H.E. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel