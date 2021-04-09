Son Dakika | Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Son Dakika | Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 180 gram bonzai ile uyuşturucu imalatında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Haydar Akar Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu
Magazin Dilan Çıtak Hande Erçel Oğuzhan Koç Caner Cindoruk
Spor Diego Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 08:40:25. #1.16#
title