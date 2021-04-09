Son Dakika | Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 180 gram bonzai ile uyuşturucu imalatında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel