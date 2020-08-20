Son dakika! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu
Gelen son dakika haberlerine göre Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
20.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:12
Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullananlara yönelik belirlenen 15 adreste arama yaptı.
Aramada 49 fişek eroin, 2 fişek sentetik kannabinoid ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adreslerdeki 15 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA