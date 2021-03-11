Son Dakika | Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
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Son Dakika | Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

11.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:19
Son Dakika | Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli R.D'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada 75 küçük pakette eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 343 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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