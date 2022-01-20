Son dakika! Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika! Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika! Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Tekirdağ Çorlu'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çorlu'dan çevre yoluna bağlanan yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu bağlantısı ayrımında seyir halindeki 41 AFG 515 plakalı bir otomobil, kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınarak ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Son dakika! Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika! Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Haber

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