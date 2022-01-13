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Son dakika! ÇORLU'DA KUYUMCUDAKİ HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosikletle geldikleri kuyumcunun kapı camını balyozla kırıp emisyon altınları alarak kaçan 2 kişi, polis tarafından güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından yakalandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosikletle geldikleri kuyumcunun kapı camını balyozla kırıp emisyon altınları alarak kaçan 2 kişi, polis tarafından güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından yakalandı. Olay, önceki gece Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya motosikletle gelen 2 kişiden biri araçtan inip kuyumcuya yönelirken, sürücü hazır bekledi. Şüpheli elindeki balyozla kapı camını kırarak içeriye girdi. Elindeki torbalara altınları dolduran şüpheli geldikleri motosiklete binerek olay yerinden hızla kaçtı. Sabah iş yerine gelen işyeri sahibi hırsızlık yapıldığını görünce hemen polisi aradı. Polis, işyeri ve bölgede bulunan 25 güvenlik kamerasını incelediğinde hırsızlığı S.Y. ve Ö.E.'nin yaptığını belirledi. Polis düzenlediği operasyonla S.Y. ve Ö.E.'yi saklandığı evde yakalarken, kuyumcudan çalınan emisyon altınlarda ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve bir işyerinde motosikletli kurye olarak çalışan S.Y. ile Ö.E.'nin çok sayıda suçtan kayıtları bulunduğu, cezaevinden de bir süre önce çıktıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Son dakika! ÇORLU'DA KUYUMCUDAKİ HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Son dakika! ÇORLU'DA KUYUMCUDAKİ HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Son dakika! ÇORLU'DA KUYUMCUDAKİ HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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