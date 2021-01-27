Son dakika: Çorlu'da 2 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Son dakika: Çorlu'da 2 ruhsatsız silah ele geçirildi

27.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:15
Son dakika: Çorlu'da 2 ruhsatsız silah ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Çorlu ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüpheli Ş.A.'nın üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 5 dolu fişek buldu.

Reşadiye Mahallesi'nde de S.K.'nın üzerinde tabanca, şarjör ve 5 dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.A. ve S.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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